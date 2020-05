Albiate e Sovico piangono l’ingegnere dello Studio Lambro

E’ profondo il cordoglio nella comunità di Albiate e Sovico per la scomparsa dell’ingegnere Cesare Rossi in seguito ad un attacco cardiaco.

Albiate e Sovico piangono l’ingegnere

Nato a Sovico nel 1950 si era trasferito a vivevere con la famiglia a Barzanò dove viene ricordato per essere stato il primo presidente della Polisportiva. Una società sportiva fortemente voluta e sostenuta del parroco dell’epoca, don Giuliano Sala, che raggruppava ben 7 discipline differenti e che era nata con l’intento di promuovere non solo l’attività fisica, ma anche e soprattutto i valori legati allo sport.

“Era una persona brillante, sempre piena di iniziative – ricorda Alessandro Magni, oggi presidente dell’Associazione Mano Amica, ma in quegli anni membro del consiglio della Polisportiva – La prima idea per un nuovo progetto o una nuova iniziativa era sempre la sua. Lo ricordiamo con affetto per il suo impegno per il futuro dei nostri ragazzi”.

Ingegnere civile laureato al Politecnico di Milano, Cesare Rossi gestiva dal 1975, con il fratello Simpliciano, lo “Studio Ingegneria Lambro” con sede a Barzanò e ad Albiate. Una professione di famiglia: anche il padre infatti era un ingegnere e aveva fondato nel 1945 uno studio tecnico in cui erano poi subentrati anche i due figli.

