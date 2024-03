Albiate, in corso le ricerche di un uomo scomparso da casa

Da questa mattina, venerdì 15 marzo, ad Albiate, sono in corso le ricerche di un uomo di 56 anni allontanatosi da casa.

Attivato ad Albiate il Piano d'emergenza

Carabinieri e Vigili del fuoco sono impegnati in queste ore nelle ricerche di una persona, classe 1968, che si era volontariamente allontanata da casa nei giorni scorsi. I famigliari, preoccupati, avevano presentato denuncia di allontanamento ai militari della stazione dell'Arma di Biassono.

Il Piano d'emergenza è stato attivato in seguito al rinvenimento dell'auto, una Citroen C3 grigia, a bordo della quale l'uomo era solito spostarsi, nel parcheggio di via Dante Alighieri ad Albiate, a fianco del palazzetto dello sport.

Oltre al veicolo, i Carabinieri hanno trovato anche il cellulare in uso allo scomparso. L'ultima cella avrebbe agganciato il telefono nel comune di Sovico, in via Trento e Trieste.

Forze dell'ordine al lavoro

Nelle ricerche, oltre ai Carabinieri, sono impegnati anche il Nucleo cinofili e il carro Saf (Soccorso alpino fluviale) con gommone dei Vigili del fuoco.

Seguono aggiornamenti.