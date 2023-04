Albiate piange l'ex sindaco Dino Longoni

Addio all'ex sindaco di Albiate Leonardo Longoni, venuto a mancare all'età di 95 anni.

Fu primo cittadino di Albiate per tre mandati

Dino Longoni, come lo chiamavano tutti, è stato una colonna storica di Albiate, che si è speso tanto per il paese e la sua comunità.

Durante i suoi tre mandati, dal 1985 al 1999, come primo cittadino della Dc-Popolari, infatti, sono iniziati le grandi progettazioni per il benessere dei cittadini: le case di edilizia sociale di via Garibaldi , le case per anziani di Cascina Marianna, i nuovi comparti edilizi per dare la casa ai giovani e il nuovo comparto produttivo ed artigianale in via San Carlo.

Longoni si era poi prodigato per la nascita di nuove associazioni: l'Associazione Volontariato Albiate, Argento Vivo, Amici di San Fermo e Banda civica Santa Cecilia, di cui fu anche presidente.

Il suo operato non si era fermato qui: a lui si deve anche l'area ecologica, una villa Campello restaurata che divenne sede del premio internazionale Vittorino Colombo e piazza Conciliazione, cuore pulsante della vita del paese.

I funerali sabato mattina

Inoltre, la sua storia da sindacalista gli aveva permesso di sostenere con umanità e capacità di ascolto molti lavoratori. Longoni si è spento alla residenza San Camillo alla Visconta di Besana dove era ricoverato e dove è stata allestita la camera ardente.

I funerali si svolgeranno ad Albiate sabato 15 aprile alle 10.30 in chiesa parrocchiale intitolata a san Giovanni Evangelista.