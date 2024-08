Alcol ai minori, chiusi temporaneamente tre locali

Alcol venduto ai minori, tre locali della zona della movida di Vimercate chiusi temporaneamente.

I provvedimenti assunti dal questore

Questo il provvedimento assunto nella giornata di mercoledì 31 luglio dal questore di Monza Salvatore Barilaro. Decisone che segue di alcune settimane le sanzioni elevate a carico dei tre locali da parte della Polizia locale.

I locali interessati

In particolare le sospensioni riguardano il ristorante "Al Macello", di largo Europa, che deve restare chiuso per 5 giorni da ieri, giovedì 1 agosto. Stessa durata, ma con inizio dal 31 luglio per "Instanbulls kebap-pizza-grill", di piazza Marconi, sul fronte che si affaccia verso la stazione dei bus. Infine, la sospensione più lunga della licenza ha colpito il "Gran caffè Marconi", sempre nella galleria dell'omonima piazza, che dovrà restare chiuso dal 31 luglio per 8 giorni. In questo caso il provvedimento più pensante è giustificato dal fatto che la vendita di alcol accertata dalla Polizia locale è stata effettuata sempre ad un minore, ma con età inferiore ai 16 anni.

Applicata la normativa

Provvedimenti drastici e pesanti, previsti dalla normativa in materia. In particolare il questore ha applicato l'articolo 100 del Tulps (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).

I controlli della Polizia locale

Le sospensioni temporanee delle licenze fanno seguito, come detto, ai provvedimenti assunti qualche settimana fa dalla Polizia locale, che aveva accertato nei tre locali in questione la violazione della normativa che vieta la vendita e la somministrazione di alcolici ai minori di 18 anni. La Locale aveva provveduto ad elevare le relative sanzioni e a inviare, come previsto, comunicazione alla Questura, competente per altri eventuali provvedimenti.

Il giro di vite contro la "malamovida"

In particolare i controlli effettuati dalla Locale rientrano nelle operazioni previste per l'accertamento del rispetto della normativa e in particolare del protocollo sottoscritto dal Comune di Vimercate con la Prefettura di Monza per arginare i fenomeni della "malamovida" tipici del periodo estivo e che in particolare, nel caso di Vimercate, si concentrano nei locali della zona di piazza Marconi e largo Europa, frequentati dopo il calar del sole da centinaia di persone.