Alcol e schiamazzi: sanzioni e Daspo a Seveso

Due verbali per mancato rispetto dell’ordinanza anti alcol e anti schiamazzi, un mini daspo, tre sanzioni di cui una per infrazione al Codice della Strada e una legata all’ubriachezza e una segnalazione per uso personale di sostanze stupefacenti. E’ l’esito dei controlli serali e notturni effettuati sabato 29 giugno 2024 dalla Polizia Locale di Seveso nelle principali aree di aggregazione giovanile e nei paraggi della stazione ferroviaria per contrastare fenomeni di degrado e disturbo.

Alcol e schiamazzi: identificate oltre 40 persone

Il servizio ha visto impegnati sei agenti di cui due in borghese. In totale sono state identificate oltre 40 persone. Il mini daspo, in particolare, è stato notificato per ubriachezza: il trasgressore per due giorni non ha potuto avvicinarsi alla stazione e alle aree limitrofe.

Sanzioni da 50 euro per chi ha violato l'ordinanza

Sanzioni da cinquanta euro ciascuna per mancato rispetto dell’ordinanza anti alcol e anti schiamazzo firmata dal sindaco Alessia Borroni nelle scorse settimane. I controlli effettuati sabato su disposizione del comandante Roberto Curati rientrano in una serie di servizi, già attivi dal mese di maggio, volti a presidiare il territorio e rispondere alla segnalazioni dei cittadini in merito a disturbo della quiete pubblica.