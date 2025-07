Alcolici a minori, chiuso un esercizio pubblico "recidivo"

Polizia di Stato

Sospesa l'attività di un locale già in passato destinatario di provvedimenti per la somministrazione di bevande alcoliche a ragazzini.

Somministrazione di bevande alcoliche a minori, chiuso dalla Polizia di Stato un locale di Seregno "recidivo".

Alcolici a minori, sospesa l'attività di un locale

Ieri, martedì 29 luglio 2025, gli operatori della Polizia Locale hanno eseguito un provvedimento di chiusura ex art. 100 T.U.L.P.S (Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza) della durata di 15 giorni a carico di un pubblico esercizio della città, provvedimento cautelare disposto dal Questore della provincia di Monza e della Brianza per motivi di sicurezza e salute pubblica.

Titolare denunciato dalla Polizia Locale

In particolare, il 19 luglio il personale della Polizia Locale aveva denunciato il titolare del bar per il reato di somministrazione di bevande alcoliche a minore di anni sedici, in quanto aveva somministrato un cocktail alcolico a una 15enne, che ha dichiarato che anche in un'altra circostanza lo stesso barista le aveva servito una diversa bevanda alcolica, sempre senza chiederle alcun documento.

Nel 2023 e nel 2022 erano già stati presi provvedimenti

E in base agli accertamenti effettuati, è risultato che già in passato nei confronti del bar erano stati presi provvedimenti per analoghi comportamenti. Nel corso dell’evento “Notte bianca” del 6 luglio 2023 il gestore era stato denunciato dalla Polizia Locale per aver somministrato super alcolici a quattro minori di 16 anni, mentre un analogo episodio di somministrazione di alcol a minore infrasedicenne era stata rilevata dalla Stazione Carabinieri di Seregno il 20 luglio 2022.

Nel 2022 la licenza era stata sospesa per serate non autorizzate

Inoltre, il bar avrebbe creato notevoli disagi ai residenti della zona che con molteplici chiamate alla Sala Operativa della Polizia Locale hanno lamentato che tra gli avventori spesso nascono ricorrenti risse causate dall’abuso di sostanze alcoliche, che provocano schiamazzi e disturbo alla quiete pubblica fino a notte inoltrata. Non solo: il locale l'8 aprile 2022 era stato destinatario di una sospensione della licenza ai sensi dell’art. 100 Tulps in quanto aveva organizzato serate di pubblico spettacolo non autorizzate, ma pubblicizzate sul social network facebook, all’interno di un deposito/magazzino posto nel seminterrato del locale, privo di autorizzazione e requisiti di sicurezza. Nell’ambito del servizio predisposto, gli operatori intervenuti avevano sorpreso oltre 400 persone intente a ballare, identificandone circa 200, molti dei quali minorenni, sorpresi tra l’altro anche a consumare bevande alcoliche, lì somministrate.

Sospesa l'attività

Sussistendo i presupposti normativi ex art. 100 T.U.L.P.S e accertati i rischi per la sicurezza pubblica e la sicurezza dei cittadini, attesa la reiterata somministrazione di bevande superalcoliche a infra sedicenni, il Questore della provincia di Monza e della Brianza ha disposto la sospensione dell’attività.