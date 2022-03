Accoltellato al cimitero, grave un anziano

Terrore

Tragedia sfiorata a Concorezzo: l'uomo è in Terapia intensiva.

Follìa a Concorezzo: anziano accoltellato al cimitero, è in gravi condizioni. Tragedia sfiorata nel pomeriggio di mercoledì: l'uomo è ricoverato in Terapia intensiva all'ospedale di Vimercate.

Attimi di terrore

Il dramma si è consumato nel pomeriggio di mercoledì. Un anziano è stato accoltellato da un soggetto con tutta probabilità affetto da disturbi psichici. Quest'ultimo si sarebbe recato al cimitero per compiere un gesto estremo, ma una volta giunto al camposanto avrebbe invece aggredito un anziano per motivi ancora da chiarire. Tutta la definire la dinamica di quanto accaduto: quel che è certo è che l'anziano è stato gravemente ferito, a tal punto da essere trasportato con estrema urgenza all'ospedale di Vimercate dopo essere stato stabilizzato sul posto dai soccorritori. Non è in pericolo di vita, ma si trova ancora ricoverato in Terapia intensiva. L'aggressore, invece, è stato prontamente bloccato dalla Polizia locale e dai Carabinieri di Concorezzo, che hanno proceduto al fermo.

