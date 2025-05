Alla Boffi di Lentate sul Seveso l'ultimo saluto a Paolo Boffi

E' morto ieri, sabato 17 maggio, Paolo Boffi, presidente onorario di Boffi, l'azienda di Lentate sul Seveso che ha rivoluzionato il mondo della cucina e del design e ha fatto conoscere l'arredamento brianzolo in tutto il mondo. Aveva 85 anni.

Alla Boffi l'ultimo saluto a Paolo Boffi

La camera ardente è allestita proprio nelle sede della Boffi, in via Oberdan a Lentate, dove le visite saranno possibili da oggi, domenica, a partire dalle 14, e poi ancora domani, lunedì.

La esequie martedì a Cesano Maderno

Le esequie dell'imprenditore saranno invece celebrate martedì 20 maggio, alle 9.30, nella chiesa parrocchiale di Santo Stefano a Cesano Maderno, la città dove Paolo Boffi viveva e dove, in una bottega artigianale, Piero Boffi aveva iniziato la storia di successo ed eccellenza poi continuata dai figli Dino, Pier Ugo e Paolo.

La storia della Boffi è iniziata nel 1934

La storica azienda brianzola nata nel 1934 per realizzare eccellenze nel mobile dal 2015 è unita alla De Padova, che dagli anni Cinquanta insegna al mondo il design italiano. Una realtà produttiva, quella della Boffi De Padova (Roberto Gavazzi è amministratore delegato), che ha il suo cuore in Brianza, a Lentate sul Seveso, ed è presente nel mondo con decine di punti vendita diretti in città come New York e Los Angeles. Grandi architetti e designer sono da sempre il cuore dell’azienda dove sono fondamentali anche le maestranze.

In lutto anche la politica locale e il calcio cesanese

In lutto anche la politica locale: il cesanese era stato assessore ai Lavori pubblici per cinque anni in uno dei mandati del sindaco Gigi Ponti. Lo piange anche il calcio: Paolo Boffi è stato appassionato presidente del DB Calcio e dell’AC Cesano Maderno.