Alla primaria Agnesi di Desio aule inagibili per la pioggia, rovinata la biblioteca realizzata dai genitori. Al suono della campanella questa mattina le maestre e il personale hanno dovuto constatare il disastro causato ancora una volta dal maltempo.

Aule inagibili per la pioggia, acqua nella nuova biblioteca

Dal tetto la pioggia ha allagato e rovinato la nuova biblioteca che i genitori hanno allestito durante l'estate per i bambini e che doveva essere inaugurata. Bagnati i libri, danneggiate le pareti e gli sticker scelti appositamente. Allagate anche le aule al piano interrato, dove si trovano le quinte, tanto che i bambini hanno dovuto fare lezione nei corridoi, inagibile la mensa con gli alunni che hanno dovuto mangiare in aula. Arrabbiati i genitori e anche le maestre. Al plesso di via Agnesi sono intervenuti i Vigili del Fuoco, allertati dalla dirigente, Paola Signorini, e i tecnici del Comune.

La dirigente: "Esclusi rischi strutturali"

"E' successo a causa del violento temporale - ha spiegato la dirigente del Comprensivo Agnesi - Il terreno non è riuscito ad assorbire l'acqua ed è entrata dalle porte-finestre. Il sopralluogo dei Vigili del Fuoco ha escluso comunque che ci siano rischi strutturali. Per la biblioteca è un dispiacere perché i genitori hanno realizzato un vero gioiellino. C'è stato anche un sopralluogo della Cir Food. Si è cercato di creare il minor disagio possibile agli alunni. Il Comune sta facendo gli interventi, ci auguriamo che si sistemi tutto il prima possibile".

La rabbia dei genitori

Le famiglie sono state avvisate tramite la chat di classe. Sul posto per il sopralluogo anche la rappresentante del Comitato genitori, Marzia Carpanelli, che ha documentato quello che è accaduto. Secchi per raccogliere l'acqua.

"Aule allagate e anche la biblioteca appena riqualificata dai genitori durante l'estate" commentano la referente di plesso, Patrizia Sabatini con la referente del Comitato genitori. "Avevamo scelto ogni particolare con cura e adesso è tutto da rifare. Ci abbiamo messo anima e cuore, soldi, tempo e impegno per creare un ambiente migliore per i nostri bambini, ma è tutto rovinato".

Disagi e traffico in tilt

Non è stato l'unico disagio a Desio causato dal maltempo. Allagato il sottopasso di via San Giuseppe, BrianzAcque è intervenuta asportando diversi carichi di acqua; in via Oslavia c'è stato un cedimento della strada. Tombini intasati e traffico in tilt. Limitata la circolazione per consentire il ripristino. Gli agenti della Polizia Locale sono stati impegnati per l'intera mattinata. La pioggia ha allagato anche gli uffici comunali. Problemi segnalati anche a San Giorgio.