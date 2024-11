Alla Rsa San Francesco la festa per i 102 anni di Nuccia. Il segreto della sua longevità? “Mangiare bene ma poco, e dormire poco”

Auguri a Nuccia per i suoi 102 anni

Un compleanno davvero speciale festeggiato con gli amici e gli operatori della Rsa San Francesco di Nova Milanese. Maria Domenica Ferrari, ma lei preferisce essere chiamata Nuccia, ha spento ben 102 candeline.

Ospite della Rsa dal 2017

Nuccia lavorato per tanti anni in azienda e ha vissuto gran parte della sua vita a Sesto San Giovanni, prima di diventare ospite della Rsa nel 2017. Nonostante abbia perso il marito in giovane età, ha affrontato le sfide con resilienza e dignità.

"Una nonna adottiva"

Alla festa era presente anche il suo caro amico e vicino di casa, Andrea Zeni, che la considera “una nonna adottiva”. “Si prendeva cura di me come fossi un nipote, soprattutto nei momenti in cui i miei genitori non potevano essere presenti" ha raccontato Andrea.

Il suo segreto

Il segreto della sua longevità? “Mangiare bene ma poco, e dormire poco, ha confidato Nuccia con il sorriso. Un consiglio semplice che, guardando i suoi 102 anni splendidamente portati, appare come il suo autentico elisir di lunga vita.

Gli auguri da parte della Rsa

In occasione del compleanno, la Rsa San Francesco ha voluto omaggiarla con un mazzo di fiori, consegnato direttamente dal Vice Direttore della struttura come simbolo di affetto e stima per questo importante traguardo.

Tanti auguri alla super centenaria anche dal presidente della struttura, Alberto Pozzoli: