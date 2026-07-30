Alla vista degli agenti fuggono e abbandonano cocaina ed eroina

Il blitz della Polizia locale che ha recuperato 25 grammi di sostanze stupefacenti; caccia agli spacciatori.

Alla vista degli agenti della Polizia locale se la sono data a gambe, riuscendo a dileguarsi ma abbandonando sul posto parte della droga che stavano smerciando.

L’operazione degli agenti della Polizia locale di Agrate

Questo l’esito dell’intervento effettuato nel pomeriggio di ieri, mercoledì 29 luglio, dagli agenti della Polizia locale di Agrate guidati dal comandante Massimo Trisolini.

La segnalazione di un cittadino

A seguito della segnalazione di un cittadino, che avevano notato movimenti sospetti da parte di alcune persone in una zona boschiva periferica, al confine con un comune limitrofo, gli agenti sono intervenuti sul posto.

La fuga dei due spacciatori

Alla vista dei vigili, due persone si sono dileguate velocemente a piedi, riscendo a far perdere le traccia tra i sentieri di campagna. La fuga precipitosa li ha obbligati a lasciare sul posto parte della droga che stavano spacciando.

Recuperati 25 grammi di eroina e cocaina

Occultate sotto a del materiale abbandonato, gli agenti hanno infatti rinvenuto un paio di bustine con all’interno dosi di cocaina ed eroina per un peso complessivo di 25 grammi. Accanto, anche un bilancino di precisione utilizzato per il confezionamento delle sostanze stupefacenti.

Caccia agli spacciatori

La Locale è al lavoro per cercare di risalire all’identità dei due spacciatori anche alla luce di alcune testimonianze.