Allagamenti a scuola, gli alunni si trasferiscono alla media

A causa dei continui allagamenti da martedì 26 settembre tutti gli alunni della scuola primaria "Sant'Andrea" di Biassono si trasferiranno alla media "Verri".

Allagamenti a scuola

Dopo i violenti nubifragi che si sono abbattuti in paese dal mese di luglio, molti spazi della scuola primaria di via Martin Luther King hanno avuto problemi di allagamenti di diversa entità a seconda della loro ubicazione nel plesso. Dall'inizio della scuola il personale ha lavorato molto per rendere praticabili le aule e consentire agli studenti di svolgere le lezioni in serenità ma molte famiglie hanno espresso preoccupazioni circa la sicurezza dei propri figli e hanno sollecitato informazioni dettagliate.

Il trasferimento alla media

Da qui la decisione di trasferire le 15 classi alla scuola media "Pietro Verri" di via Locatelli che sta adeguando gli spazi per accogliere gli oltre 300 alunni. Il trasferimento sarà a partire da martedì 26 settembre al rientro dal lunedì di vacanza per il santo patrono, le lezioni si terranno secondo gli orari e le modalità consuete. Nel frattempo, questo pomeriggio (mercoledì 20 settembre) alle 18.30 si riunirà il Consiglio d'Istituto per un'assemblea straordinaria.

