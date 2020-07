Allagamenti scongiurati ad Agrate grazie alla nuova vasca volano. E’ la terza vasca dopo quelle di via Puccini e di via Battisti. E’ costata 830 mila euro.

Allagamenti scongiurati ad Agrate grazie alla nuova vasca volano

Prova del nove superata per la nuova vasca volano interrata sotto il parcheggio Aldo Moro di via don Cantini ad Agrate Brianza. In almeno un paio di situazioni di precipitazioni piovose intense, verificatesi di recente, ha scongiurato gli allagamenti che solitamente interessavano questa zona a urbana, a prevalente carattere residenziale.

Come funziona il nuovo invaso

Dotato di una capacità di accumulo di 432 metri cubi, il nuovo invaso artificiale, in grado di incamerare temporaneamente le acque in surplus per poi rilasciarle a ondata di maltempo terminata, è stato realizzato con la posa di elementi scatolari in calcestruzzo armato. In totale, si tratta di 40 blocchi disposti su due file così da formare una coppia di cunicoli comunicanti fra loro e consentire il riempimento simultaneo di entrambi i manufatti durante l’afflusso delle portate.

Oltre alla vasca volano, la local utility dell’idrico BrianzAcque, si è fatta carico di potenziare la rete fognaria realizzando un tratto aggiuntivo di tubazioni che collega i sottoservizi idraulici di via don Cantini con il nuovo bacino artificiale per la gestione delle acque meteoriche. L’intervento ha richiesto un impegno economico complessivo di 830 mila euro.

Ad Agrate Brianza, quella di via don Cantini è la terza vasca volano realizzata da BrianzAcque in piena sinergia con il Comune dopo quelle di via Puccini e di via Battisti.

“Grazie alla continua interlocuzione e alla proficua collaborazione con il gestore del servizio unico integrato, è stato messo un altro tassello nelle attività di prevenzione per contrastare i fenomeni di precipitazioni estreme che sempre più spesso colpiscono il nostro territorio – ha aggiunto il Sindaco di Agrate Brianza, Simone Sironi. Nel corso degli ultimi anni, abbiamo avuto modo di constatare come le vasche volano realizzate da BrianzAcque abbiano efficacemente risolto situazioni di grave disagio, a conferma che la strada intrapresa è sicuramente quella giusta.”

