Allarme a Cesano Maderno, 57enne scomparso da casa

L'appello della famiglia

Allarme a Cesano Maderno. Si cerca Angelo Cervesato, 57 anni il prossimo 29 ottobre. La famiglia non ha più sue notizie da una settimana.

Allarme a Cesano Maderno, 57enne scomparso

Preoccupata, la famiglia di Angelo Cervesato, scomparso da casa da una settimana, lancia l'appello: “Stiamo cercando mio fratello, ormai da diversi giorni non abbiamo sue notizie: non si è presentato al lavoro lunedì della scorsa settimana, il suo telefono è spento e non rientra a casa” spiega una delle tre sorelle dell'uomo, Deborah.

La denuncia di scomparsa

La famiglia di Angelo Cervesato martedì scorso ha presentato denuncia di scomparsa ai Carabinieri della Tenenza di Cesano Maderno. "Mio fratello è alto circa 1,70 metri, ha una corporatura esile, capelli brizzolati e occhi marroni - continua Deborah - Non ha segni particolari e non sappiamo come sia vestito. E' un fumatore. Chiunque negli ultimi giorni l'abbia visto è pregato di mettersi in contatto con noi o con i Carabinieri. Non è la prima volta che si allontana da casa ma mai prima d'ora si ere reso irragiungibile e siamo preoccupati”.

Si è allontanato da casa il 17 ottobre

Angelo Cervesato manca da casa, in centro città, da domenica 17 ottobre. Lunedì 18 non si è presentato al lavoro, alla Rsa Groane del Villaggio Snia, dove era in prova da inizio settembre.