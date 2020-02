Allarme per lo scontro tra due automobili FOTO

L’allarme è scattato a Cesano Maderno poco prima delle 16.30: sul posto due ambulanze e un’automedica

Aggiornamento delle 17.30

Sono due i feriti dell’incidente avvenuto a Cesano Maderno all’incrocio tra via Adamello e Bernina: due uomini, uno di 27, l’altro di 30 anni. Fortunatamente le condizioni sono migliori di quanto temuto in un primo momento e l’intervento è stato derubricato da rosso a giallo. Secondo quanto ricostruito dalle Forze dell’ordine la Mercedes con a bordo un 30enne di Desio è uscita dallo stop di via Bernina, quando dalla sua sinistra, lungo via Adamello, arrivava la Fiat Punto. La Mercedes è stata scaraventata dall’altro lato dell’incrocio, contro il muro di cinta della villetta all’angolo. Il ferito, il conducente della Mercedes, è stato soccorso dall’ambulanza di Avis Meda e trasportato all’ospedale San Gerardo di Monza.

Allarme in codice rosso

L’incidente si è verificato pochi minuti prima delle 16.30 in via Adamello, a poca distanza dalla parrocchia San Pio X. Secondo quanto ricostruito finora dai soccorritori, l’incidente ha coinvolto due vetture. Un impatto violento tanto che l’allarme è scattato in codice rosso e sul posto sono arrivate due ambulanze e un’automedica, oltre ai Carabinieri della Compagnia di Desio, ai Vigili del Fuoco di Monza e alla Polizia Locale di Cesano Maderno. Dovrebbe esserci un solo ferito, ma le informazioni sono ancora sommarie

