Allarme a Roncello per il maniaco con l’auto blu: "S’è calato i pantaloni e ha inseguito mia figlia"

Quando ha visto quella ragazzina scendere dal pullman, purtroppo, non ci ha pensato due volte: si è calato i pantaloni e le è corso dietro provando a raggiungerla. E nessuno osa pensare cosa sarebbe potuto accedere se non fosse stato per la prontezza di riflessi della studentessa, che rapidamente è riuscita a seminare il presunto maniaco mettendosi in salvo.

Allarme a Roncello per il maniaco con l’auto blu

Un episodio sconvolgente e allarmante quello denunciato nei giorni scorsi da una mamma di Roncello che, attraverso i vari canali social e il passaparola, ha voluto raccontare quanto accaduto alla propria figlia per mettere in guardia quante più persone possibili. I fatti si sono svolti in via Volta, proprio a due passi dalla fermata del pullman che ogni giorno decine di ragazzi e ragazze prendono per raggiungere l’Omnicomprensivo di Vimercate.

«Mia figlia è scesa da sola perché quel giorno non c’era nessun altro - racconta il genitore in una nota audio che in questi giorni sta girando tra i gruppi Whatsapp di tutto il circondario - Alla fermata ha trovato un ragazzo con un’auto blu elettrico, con un fanale rotto e un po’ malandata. Il ragazzo è giovane, alto e magro, con i capelli lunghi biondi e un ciuffo sul davanti. Quando ha visto mia figlia si è tirato giù i pantaloni e l’ha inseguita fino a casa correndole dietro».

La denuncia ai Carabinieri

Fortunatamente la ragazzina è riuscita a sfuggire dalle grinfie del maniaco scongiurando qualsiasi tentativo di aggressione nei suoi confronti. Una volta in casa ha raccontato ai genitori quanto di brutto accaduto davanti ai propri occhi. E immediatamente è scattata la denuncia ai Carabinieri della competente stazione di Bellusco, che non solo hanno raccolto la segnalazione e la testimonianza, ma al momento stanno anche tenendo d’occhio la zona per provare a identificare il giovane squilibrato sulla base del dettagliato identikit fornito dal genitore della vittima.

"Non è la prima volta che gira qua in zona, perché da quello che ho capito è già stato visto in altre occasioni - prosegue la donna nel suo messaggio di allerta - Facciamo girare la voce per tenere vigili le ragazze se vedono situazioni strane e per dire loro di fare attenzione di non stare mai da sole. Se qualcuno vede qualcosa di strano lo segnali anche al di fuori di Roncello, perché magari non è del paese. Passiamo parola in modo che, qualora dovessero esserci ulteriori avvistamenti, possa segnalarli ancora ai Carabinieri".

Come detto, la segnalazione sta facendo il giro dei social, specialmente nelle chat dei genitori con figli e soprattutto figlie in età scolare. L’attenzione dunque resta massima.