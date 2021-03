Allarme a Seregno, paura per un anziano

Allarme a Seregno, in via Dell’Atleta. Dall’appartamento di un condominio usciva dell’acqua e il proprietario, un anziano, non rispondeva. Fortunatamente si è trattato solo di una dispersione idrica.

Allarme in via Dell’Atleta

L’allarme è scattato intorno alle 11.3o di oggi, mercoledì 24 marzo 2021. Ad allertare i soccorsi una vicina di casa che ha notato dell’acqua provenire dalla porta dell’appartamento in cui abita l’anziano seregnese. Sul posto si sono portati i Carabinieri della Compagnia di Seregno, i Vigili del Fuoco e un’ambulanza della Croce verde di Lissone.

Intervento per una dispersione idrica

Fortunatamente poi la situazione si è rivelata meno grave di quanto temuto: l’anziano, sorpreso di vedere davanti a casa forze dell’ordine e soccorritori, stava bene. Semplicemente non si era accorto di un tubo che perdeva. L’allarme è quindi rientrato.