Allarme per un’anziana che non rispondeva, ma stava dormendo

A Seregno allarme per un’anziana che non rispondeva, ma stava semplicemente dormendo. Pochi minuti fa l’intervento dei soccorritori in viale Santuario.

Allarme per un’anziana che non rispondeva

A Seregno allarme per un’anziana che non rispondeva al telefono e nemmeno alla porta. Intorno alle 13 odierne, venerdì 9 aprile, sono accorsi al civico 13 di viale Santuario i Vigili del fuoco, unitamente all’ambulanza del 118 e a una pattuglia dei Carabinieri della Compagnia locale. Sul posto anche l’assistente sociale del Comune, che tutti i giorni contatta la pensionata seregnese. Ma stavolta non rispondeva e si temeva un malore.

Nessuna risposta al telefono

L’anziana residente da diverse ore non rispondeva al telefono ma neppure quando i vicini bussavano alla porta. Per fortuna l’allarme è rientrato quando i pompieri sono entrati nell’abitazione, al secondo piano del condominio a breve distanza dal Santuario di Santa Valeria. La pensionata non sentiva soltanto perché stava dormendo. Il personale sanitario del 118 ha comunque provveduto a visitare la donna, a scopo precauzionale.