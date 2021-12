Allarme bomba a Cesano Maderno, ma erano rifiuti

In pieno centro

Mobilitazione di Forze dell'ordine e di soccorso questo pomeriggio a Cesano Maderno per un allarme bomba in centro città, a pochi passi dall'ufficio postale e dalla scuola primaria King.

Allarme bomba a Cesano Maderno

Artificieri, Carabinieri della Tenenza cittadina e della Compagnia di Desio, Polizia Locale, Vigili del Fuoco e soccorritori del 118 (a bordo di un'ambulanza della Croce Viola di Cesate) cesono intervenuti nel pomeriggio di oggi, martedì 14 dicembre 2021 in vicolo Champagnat, tra via Dante e via Cerati, per un pacco sospetto abbandonato vicino al ponticello sul fiume Seveso.

L'allarme è stato dato da un passante

L'allarme è scattato intorno alle 15, quando un passante ha notato il pacco sospetto. Immediato l'intervento delle Forze dell'ordine e di soccorso. L'area è stata transennata per sicurezza e il pacco è stato fatto brillare con tutte le precauzioni del caso. Falso allarme: era solo immondizia. Le operazioni si sono conluse intorno alle 18.