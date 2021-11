Spavento

L'intervento dei Vigili del fuoco pochi minuti dopo le 8 di questa mattina: fortunatamente non si registrano feriti

Attimi di vera paura in una villetta di via Monti, a Lesmo, dove questa mattina, giovedì 25 novembre pochi minuti dopo le 8, è scattato un allarme incendio.

Allarme incendio a Lesmo, attimi di paura in una villetta

A far scattare la chiamata ai soccorsi, i padroni di casa, che hanno notato del fumo alzarsi dalla propria abitazione. Sul posto due mezzi dei Vigili del fuoco, un'autoscala e un'autopompa per domare quello che al momento sembra essere stato, fortunatamente, solo un principio d'incendio.

Situazione sotto controllo

Al momento la situazione sembra essere del tutto sotto controllo. I pompieri stanno valutando la situazione, ma il loro tempestivo intervento ha scongiurato il peggio. In via Monti hanno fatto capolino anche una pattuglia dei Carabinieri e un'ambulanza del 118, che però non si è rivelata necessaria per il trasporto di alcun ferito.