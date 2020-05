Allarme incendio a Lesmo FOTO

Allarme incendio a Lesmo. L’allarme è scattato nel primo pomeriggio di oggi, domenica 24 maggio, sul posto diversi mezzi dei Vigili del fuoco.

Allarme incendio a Lesmo

Fumo e principio di incendio a causa di un inverter che si è surriscaldato nel locale dell’impianto fotovoltaico alla Named di via Lega Lombarda a Lesmo, azienda che produce e commercializza integratori alimentari. E’ successo nel primo pomeriggio di oggi, domenica 24 maggio. Grande mobilitazioni di mezzi ma per fortuna nulla di grave, nessuno è rimasto ustionato e la situazione è tornata in breve tempo alla normalità. I sanitari del 118 non sono stati neanche allertati in via precauzionale.

