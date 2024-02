Allarme incendio in appartamento ma era solo un lumino. Maxi spiegamento di Vigili del fuoco ieri sera, domenica, a Varedo

La segnalazione di incendio

Scatta l’allarme incendio ma in realtà era solo un lumino acceso vicino a una finestra. Maxi spiegamento di soccorsi in viale Sant’Aquilino a Varedo nella tarda serata di ieri, domenica: intorno alle 23,20 un residente ha notato uno strano bagliore dalla finestra di un appartamento sutuato nel palazzo di fronte al suo, quindi si è preoccupato e temendo un incendio ha chiamato il 112.

Maxi spiegamento di mezzi di soccorso

Sul posto si sono precipitati cinque mezzi dei Vigili del Fuoco dai distaccamenti di Bovisio Masciago, Desio, Lazzate e Carate Brianza, compresa l'autoscala. Sono accorsi anche ambulanza e auto medica insieme ai Carabinieri: nell'appartamento segnalato per il presunto incendio abita una signora anziana, quindi la situazione destava ancora più preoccupazione.

Falso allarme

Tuttavia, una volta sul posto, i Vigili del fuoco hanno appurato che non c'era in corso nessuna emergenza, per fortuna la signora stava bene e quel forte bagliore era solamente un lumino che evidentemente con il riflesso della finestra emanava bagliori particolarmente intensi.