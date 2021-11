Usmate Velate

La chiamata è partita ieri pomeriggio, martedì, per un potenziale pericolo al tetto di un'abitazione

Allarme incendio in una villetta: pompieri in azione in via Mozart a Usmate Velate. La chiamata ai Vigili del fuoco è partita ieri pomeriggio, martedì 9 novembre 2021, verso le 15.30.

A lanciare l'allarme, nel pomeriggio, sono stati gli stessi proprietari dell'abitazione, preoccupati per un principio d'incendio che stava per sprigionarsi dal tetto, probabilmente dovuto a causa della canna fumaria. Sul posto, in via Mozart in località Velate alta, sono intervenute squadre del comando centrale di Monza coadiuvate da un'autopompa del distaccamento di Lissone.

Grande spavento, ma nessun ferito

Nel giro di qualche ora i pompieri hanno riportato la situazione alla normalità, evitando che le prime fiamme potessero divampare e avvolgere l'intero edificio. Fortunatamente l'intervento tempestivo ha evitato il peggio: un grande spavento, insomma, ma fortunatamente non si è registrato alcun ferito.