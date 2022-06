Allarme incendio in via Custoza: bruciano le baracche in legno. Non è ancora chiara quale sia la causa che ha scatenato il rogo divampato intorno a mezzogiorno nella zona periferica di Desio, al confine con Cesano Maderno.

Allarme incendio in via Custoza, sul posto i Vigili del Fuoco

La chiamata al centralino dei Vigili del Fuoco è arrivata intorno a mezzogiorno. In via Custoza sono accorsi parecchi mezzi dei Vigili del Fuoco dai vari distaccamenti della zona. Per cause che sono ancora in via di accertamento le fiamme hanno avvolto una delle casette di legno degli orti. Il rogo si è presto propagato e una colonna di fumo si è alzata in cielo, creando preoccupazione tra i residenti della zona. I pompieri, giunti in via Custoza, si sono messi al lavoro per riuscire a circoscrivere il rogo, prima che l'incendio si estendesse con danni ancora maggiori.

Sul posto anche Polizia Locale e Carabinieri

Mezzi dei Vigili del Fuoco hanno operato sia in via Dei Cacciatori che in via Custoza. Sul posto si sono portati anche gli agenti della Polizia Locale e i Carabinieri, oltre a un'ambulanza. Fortunatamente non ci sono stati feriti. Resta da capire quale sia la causa che ha scatenato l'incendio. Anche il sindnaco, Simone Gargiulo, ha raggiunto via Custoza per verificare l'accaduto.