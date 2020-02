Allarme per un tetto che brucia, Vigili del Fuoco in azione FOTO VIDEO

Brucia il tetto di un’abitazione, Vigili del Fuoco in azione per quasi tre ore. L’allarme in via Dante a Desio è scattato intorno alle 21.30 di ieri sera.

Fiamme in via Dante

A destare preoccupazione è stato il fumo che usciva da un tetto. La chiamata da via Dante a Desio ha immediatamente mobilitato i Vigili del Fuoco che sono intervenuti da Desio con autopompa e autoscala, da Seregno con l’autopompa e da Bovisio con l’autobotte. I pompieri hanno lavorato fin dopo la mezzanotte per cercare di domare le fiamme. Fortunatamente sono riusciti a limitare i danni. Parte del tetto, però, si è scoperchiata. Al momento dell’incendio, a quanto risulterebbe, i proprietari non erano in casa.