Allarme schiuma nel Lambro: "Colpa delle piogge scarse"

Allarme schiuma bianca e giallastra nelle acque del Lambro.

Segnalazioni lungo tutto il corso del Lambro

Sono state diverse le segnalazioni giunte nei giorni scorsi alla sede del Parco Valle del Lambro. L’ultima, giovedì pomeriggio, quella del sindaco di Carate Brianza, Luca Veggian che ha richiesto un immediato sopralluogo nel tratto tra le frazioni di Agliate e Realdino.

«Le segnalazioni - fa sapere il presidente del Parco, Marco Ciceri - ci stanno arrivando contemporaneamente da diversi comuni, da Inverigo scendendo fino a Monza: si tratta di una situazione diffusa. In assenza di manifesti episodi di inquinamento, come ad esempio colorazioni anomale delle acque, odori di detersivo o fogna particolarmente intenso e quindi non dovuti a stagnazione delle acque, o ancora schiuma con colorazioni arcobaleno, il fenomeno è riconducibile alla situazione di sofferenza idrica del fiume Lambro, dovuta alle scarse precipitazioni dell’ultimo periodo».

«In tali situazioni di “magra”, - prosegue Ciceri - la schiuma rappresenta una manifestazione naturale dovuta ad una presenza ordinaria di tensioattivi, rilasciati dai depuratori a monte in base ai parametri di legge, e che si manifesta più a valle dove la corrente è di fatto meno turbolenta. In tali casi la schiuma si presenta giallastra, consistente e persistente, quindi di origine naturale.... Queste situazioni si possono manifestare anche a seguito di una precipitazione, per il dilavamento di strade e campi e il conseguente trasporto verso i corsi d’acqua del materiale accumulatosi nei giorni precedenti», conclude ancora il presidente del Parco.

In caso di sospetto inquinamento del fiume, l’invito a ogni cittadino è di allertare prontamente il numero di emergenza ambientale della Sala Operativa della Protezione Civile della Regione Lombardia (800-061160), che provvederà ad attivare le autorità competenti: Arpa di Monza, Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale di Monza e Brianza, Provincia di Monza e Brianza e Brianzacque per le verifiche e gli accertamenti del caso.