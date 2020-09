All’Ospedale di Carate nuovi macchinari per la Cardiologia e per il Centro Dialisi. Le tecnologie sono state acquistate grazie alle donazioni.

Nuove tecnologie sanitarie per l’Ospedale di Carate, grazie ai proventi incassati dalle donazioni a favore del presidio ospedaliero, nei mesi scorsi, durante il periodo più critico della pandemia. Nel presidio sono arrivati infatti nuovi macchinari per la Cardiologia e per il Centro Dialisi.

Si tratta di 6 registratori holter ECG di ultima generazione che consentono, come noto, il monitoraggio, 24 ore su 24, anche in remoto, delle funzionalità cardiache del paziente, in particolare, dell’attività elettrica del cuore (un analogo parco elettromedicale è stato acquisito anche per l’Ospedale di Seregno). L’investimento è di oltre 15.000 euro.

Inoltre 2.700 euro sono stati impegnati per l’acquisto di un elettrocardiografo destinato al CAL (Centro Dialisi ad Assistenza Limitata), sempre presso l’Ospedale di Carate. L’apparecchiatura è dotata di un dispositivo che consente la connessione al sistema centralizzato aziendale di lettura degli elettrocardiogrammi.

