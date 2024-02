Alta tensione alla Gitre di Bellusco: scontri tra lavoratori in sciopero e poliziotti

Alta tensione alla Gitre di Bellusco: mattinata di scontri tra alcuni lavoratori in sciopero e i poliziotti presenti in via del Commercio. Il picchetto, lo ricordiamo, prosegue ormai da diverse settimane: alcuni dipendenti protestano contro le nuove condizioni contrattuali, considerate penalizzanti.

Impedito l'accesso ai Tir in azienda

Attimi di grande tensione questa mattina, mercoledì 14 febbraio 2024, all'esterno dei cancelli della Gitre, impresa che si occupa della produzione di maniglie e accessori per contenitori, di Bellusco.

L'ennesima giornata di sciopero di alcuni dipendenti, rappresentati dal sindacato Si Cobas, è infatti sfociata in scontri con i poliziotti presenti in via del Commercio. Uno scontro arrivato al termine di giornate molto tese, durante le quali non erano mancati i primi diverbi tra lavoratori in sciopero e Forze dell'ordine. I lavoratori, lo ricordiamo, da oltre un mese con il loro picchetto stanno cercando di impedire l'ingresso in azienda dei Tir e, di conseguenza, il regolare svolgimento delle attività produttive. Un fatto che rappresenta un reato. Ad avere la peggio negli scontri di quest'oggi sono stati due lavoratori, trasportati all'ospedale di Vimercate per controlli e alcuni poliziotti, che hanno riportato lesioni.

Il comunicato del sindacato

Nelle ore successive agli scontri, il sindacato Si Cobas Lavoratori Autorganizzati ha diramato un comunicato su quanto accaduto all'esterno della Gitre di Bellusco. Un comunicato corredato da un video in cui viene ripresa una parte degli scontri.