Altri 21.488 vaccini anti Covid ieri in Lombardia

Nelle strutture sanitarie della Lombardia, nella giornata di ieri, giovedì 14 gennaio, sono state effettuate 21.488 vaccinazioni anti Covid. Il dato complessivo sale quindi a 148.971, somministrazioni dall’inizio della campagna, che comprendono anche 835 vaccinazioni effettuate nei giorni scorsi e rendicontate ieri. Il dato relativo alle somministrazioni di oggi, venerdì 15 gennaio, verrà comunicato dalla Regione domani mattina.

Avendo ricevuto al momento 234.645 dosi la percentuale delle vaccinazioni eseguite in Lombardia ha ormai raggiunto il 61% e la nostra regione sta scalando la classifica nazionale in quanto a percentuale di vaccini effettuati sulle dosi ricevuti. E’ nettamente in testa, viceversa, in quanto a numero di vaccinazioni effettuate.

Stando ai dati che si possono verificare in tempo reale sul sito del Ministero della Salute in coda alla classifica per regioni c’è sempre la Calabria con il 39,4% di vaccinazioni eseguite rispetto alle dosi avute in dotazione; poco sopra la Basilicata con il 47,4% e sono queste le uniche due regioni sotto il 50%. Chi sta facendo meglio di tutti è attualmente la Campania con 92,4% di vaccinazioni eseguite, seguita dal Veneto al 78,4% e dall’Umbria al 78%.

Ad oggi in Italia sono state somministrate 972.099 dosi di vaccino, il 69% di quelle ricevute. La classe di età con il maggior numero di vaccinati è sempre quella fra i 50 e i 59 anni (263.907). Gli operatori sanitari già vaccinati sono 734.969, gli ospiti delle strutture residenziali 81.265.

