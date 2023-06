Altro blitz nella ex Snia di Varedo, arrestato uno spacciatore. I Carabinieri hanno anche sequestrato soldi e sostanze stupefacenti

Arrestato un altro spacciatore

Ancora un blitz dei Carabinieri nell’area ex Snia di Varedo che ha portato all’arresto di uno spacciatore. Giovedì mattina i militari della Compagnia di Desio sono entrati nel sito dismesso per un controllo tra i capannoni fatiscenti. Durante il servizio, che ha coinvolto un corposo numero di Carabinieri, è stato fermato un 23enne di nazionalità marocchina, irregolare, per detenzione ai fini di spaccio. Sono stati sequestrati anche due bilancini, 7 grammi di eroina, 37 di cocaina e 87 di hashish. Il ragazzo aveva con se anche alcuni contanti ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Il degrado si concentra nella zona vicino alla stazione

L’operazione è solo l’ennesima dei frequenti blitz dei Carabinieri che negli ultimi mesi stanno tenendo costantemente monitorata la zona dismessa, ormai da anni in stato di abbandono e degrado. Nella zona sud sono iniziati i lavori di riqualificazione del comparto, con abbattimento di alcuni capannoni e la costruzione di un nuovo supermercato che affaccia sulla Comasina, nella zona nord invece, quella più prossima al centro e alla stazione ferroviaria, continua l’attività di spaccio all’ombra degli ultimi edifici abbandonati rimasti. Pusher e tossicodipendenti che arrivano facilmente in treno dall’hinterland milanese.

L'area è monitorata dai Carabinieri

Gli incontri avvengono all’interno dei locali diroccati e in stato di abbandono dove le precarie condizioni strutturali degli edifici rendono l’area particolarmente pericolosa. Un continuo andirivieni a qualsiasi ora del giorno e della notte, notato anche dai residenti della zona e favorito anche dal cancello della piazzetta di via Umberto I, che rimane sempre aperto da parecchi mesi. La stazione dei Carabinieri di Varedo svolge quotidianamente la sua attività perlustrativa all’esterno dell’area, con frequenti controlli anche all’interno, attività che si concludono quasi sempre con arresti e sequestri di droga.