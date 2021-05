Altro sangue sulle strade dopo un incidente

Altro sangue sulle strade brianzole. Dopo l’incidente mortale di sabato sera ad Arcore, meno di un’ora fa si è verificato un drammatico sinistro in cui ha perso la vita un 45enne

Aggiornamento delle 16.55

L’incidente mortale si è verificato nei pressi del Mc Donald’s di Varedo. Ancora da accertare l’esatta dinamica dell’impatto, che è stato comunque violento tanto che dalla moto si è addirittura sprigionato un principio di incendio. La conducente dell’auto, una donna di 47 anni, non ha riportato feriti tanto che non ne è stato disposto il trasferimento in ospedale

Ancora sangue sulle strade

Il drammatico incidente stradale è avvenuto a Varedo, in via Circonvallazione, lungo il tragitto che porta a Nova Milanese. Secondo le prime informazioni finora arrivate, l’incidente ha riguardato una automobile e una moto. Uno scontro violentissimo che ha fatto scattare l’allarme in codice rosso e sul posto, oltre ai Carabinieri della Compagnia di Monza e ai Vigili del Fuoco, sono giunti anche un’ambulanza e un elisoccorso. Purtroppo, malgrado l’immediato intervento dei soccorritori, questi ultimi non hanno potuto far altro che constatare il decesso di un uomo di 45 anni. I Carabinieri sono impegnati per capire l’esatta dinamica dell’incidente mortale

Seguono aggiornamenti