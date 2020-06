Alunni ancora senza scuola ora un nuovo trasloco. Gli alunni della primaria Anna Frank di Limbiate saranno trasferiti temporaneamente nello stabile dell’ex centro di formazione a Mombello

Alunni ancora senza scuola ora un nuovo trasloco

Una nuova soluzione – temporanea – per gli alunni della scuola Anna Frank. Le nuove prescrizioni del distanziamento sociale impongono una riflessione sull’alta densità di alunni nei plessi scolastici dove da cinque anni vengono ospitati i bambini del quartiere San Francesco in attesa della costruzione della loro nuova scuola.

L’immobile fino a due anni fa accoglieva una scuola

L’Amministrazione Comune ha dunque pensato di trasferirli nell’edificio che fino a due anni fa accoglieva il Centro formazione professionale di Afol e prima ancora una scuola superiore. Immobile situato accanto alla caserma dei Carabinieri di Mombello, che ai tempi dell’ospedale psichiatrico Antonini accoglieva il padiglione De Sanctis. La struttura è di proprietà della Provincia di Monza Brianza ma assegnata in comodato d’uso al Comune.

Il problema del distanziamento sociale

Considerato che i lavori della nuova scuola di via Torino vanno per le lunghe – con gran disappunto da parte dei genitori dei bimbi – si è dovuto pensare a una sistemazione più stabile per i prossimi anni e al rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza anche nelle altre scuole, a partire da settembre.

I colloqui per concordare lo spostamento

Nella seduta di mercoledì, la Giunta ha dato pieno mandato al sindaco Antonio Romeo di avviare i colloqui con il dirigente scolastico del Comprensivo Fratelli Cervi, Alberto Sedini, con gli insegnanti e i genitori degli alunni della Anna Frank, per concordare lo spostamento. In questo modo gli studenti di San Francesco si ritroverebbero nuovamente riuniti in un’unica scuola e si ridimensionerebbe la capienza dei plessi Marconi e Fratelli Cervi che avevano dovuto ridurre gli spazi a disposizione per accogliere i bambini della scuola in costruzione.

“Soluzione temporanea”

“E’ chiaro che si tratta di una soluzione solo temporanea che non distoglierà l’attenzione massima al cantiere per la costruzione della scuola Anna Frank, che continua ad essere una priorità assoluta per l’Amministrazione Comunale e per la quale si stanno valutando tutte le ipotesi al fine di fornire garanzie a studenti e genitori” ha precisato il sindaco.

Si organizzerà un open day

Romeo avvierà una serie di incontri per verificare ogni aspetto legato allo spostamento nell’edificio di via Monte Grappa. Quindi ha annunciato che verrà organizzato un open day con i genitori, gli insegnanti e i cittadini per visitare la struttura.

TORNA ALLA HOME