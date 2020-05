Amanti clandestini sorpresi in auto e sanzionati

Amanti clandestini sorpresi in auto: beccati e sanzionati dalla Polizia Locale per aver violato le misure di contenimento del contagio da Covid-19. E’ successo a Cesano Maderno.

Amanti clandestini sorpresi in auto

Un 26enne cesanese e una 30enne non residente in città nei giorni scorsi sono stati sorpresi in auto, non senza qualche imbarazzo, da una pattuglia della Polizia Locale. I due, che da tempo intrattengono una relazione clandestina, avevano cercato una zona al riparo da occhi indiscreti, nel quartiere Villaggio Snia, per rivedersi dopo settimane di lontananza per le restrizioni legate al contenimento del coronavirus. Credevano di essere al sicuro, invece sono stati notati dagli agenti che stavano effettuando un servizio di controllo del territorio per verificare il rispetto dei decreti che impongono di restare a casa e uscire solo per casi reali necessità.

La Polizia Locale era impegnata nel pattugliamento del territorio

Gli agenti della Polizia Locale di Cesano Maderno erano impegnati in un pattugliamento del territorio comunale insieme ai militari della Tenenza cittadina, quando hanno sorpreso la coppia appartata in un via isolata non lontano dalla chiesa. Al termine degli accertamenti, per i due amanti è scattata la sanzione da 400 euro per aver violato le misure previste dal decreto del Governo.