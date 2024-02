Amara sorpresa per il centrocampista del Monza Warren Bondo: svaligiata la sua casa di Concorezzo. Il mediano francese ha scoperto l'accaduto domenica, di rientro dalla trasferta sul campo della Salernitana.

Ingente bottino

Prima la bella vittoria ottenuta sul campo della Salernitana sabato pomeriggio, quindi l'amara scoperta. Domenica da dimenticare per il centrocampista del Monza calcio Warren Bondo, che una volta tornato della sua villa di Concorezzo ha trovato l'abitazione completamente messa a soqquadro dai ladri. Difficile stabilire quando si sia consumato il furto, visto che il giocatore è stato in trasferta con il Monza da venerdì a domenica. Quel che è certo è l'ingente bottino intascato dai malviventi: dalla casa del centrocampista francese, infatti, sono stati rubati abiti firmati e oggetti di pregio per un valore di circa 10-15.000 euro. Da quanto appreso non sarebbero invece stati sottratti contanti.

Le indagini delle Forze dell'ordine

Su quanto accaduto nella villetta di Concorezzo indagano le Forze dell'ordine, al lavoro per cercare eventuali tracce lasciate dai malviventi. A chiamare i Carabinieri di Concorezzo sarebbe stato il segretario generale del club biancorosso Davide Guglielmetti, contattato dallo stesso Bondo una volta rientrato nella sua abitazione.