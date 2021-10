Giornata speciale

Questa mattina il direttore dello stabilimento cittadino ha fatto visita agli studenti delle medie portando con sé materiale didattico per un valore di oltre 2mila euro

Amazon si traveste da Babbo Natale e consegna una montagna di regali alle scuole di Burago. Il colosso delle spedizioni ha fatto tappa alle medie di via Gramsci per una mattinata dal sapore molto speciale.

Il Natale è arrivato con largo anticipo alle scuole di Burago. Proprio così, perché questa mattina, giovedì 21 ottobre, Amazon ha effettuato una maxi consegna agli alunni delle medie per regalare loro materiale didattico per un valore complessivo di oltre 2mila euro. Nei vari pacchi che i ragazzi hanno entusiasticamente scartato in palestra hanno trovato cancelleria, stampanti, chiavette Usb, proiettori e molto altro ancora. Un vero e proprio regalo che testimonia ancora una volta la grande attenzione rivolta dall'azienda nei confronti della comunità in cui opera.

"Per il vostro futuro potete contare su di noi"

L'iniziativa era già stata concordata con l'Amministrazione comunale nell'ottica di una strategia legata a politiche di "buon vicinato". Tanto che questa estate Amazon aveva già effettuato una prima consegna di pari valore e destinata alla biblioteca.

"In questo momento in cui le difficoltà non sono ancora del tutto alle spalle vogliamo regalarvi un sorriso - le parole di Francesco Mauro, direttore dello stabilimento di via Galilei - Tra il materiale consegnato ci sono diversi strumenti legati alla digitalizzazione, un aspetto su cui noi puntiamo moltissimo e che ci auguriamo possa essere d grande aiuto nel vostro percorso di crescita. In questi anni è nata una bellissima collaborazione con le istituzioni di Burago, così come con la sua comunità di cui voi fate parte a pieno titolo. Quindi oggi sono qui per dirvi che potrete sempre contare su di noi: l'impegno di Amazon è quello di garantirvi un futuro migliore"

La soddisfazione delle autorità

Presenti alla cerimonia di questa mattina, il vicesindaco Marino Besana, l'assessore alla Pubblica istruzione Anna Cannarile, il consigliere delegato Raffaella Bragaglio, e la referente dell'ufficio scuola Patrizia Dossi, che hanno colto l'occasione per ringraziare Amazon per la grande sensibilità dimostrata. Insieme a loro anche la referente di plesso, la professoressa Alina Saronni.