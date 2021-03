Intervento dell’ambulanza a Sovico per una intossicazione etilica. Soccorso, nella notte, un 45enne, poi trasportato in ospedale.

Ambulanza a Sovico per una intossicazione etilica

In base alle informazioni diffuse dall’Agenzia regionale emergenza urgenza la chiamata al 112 è scattata poco dopo l’una per un 45enne che si è sentito male in strada dopo aver bevuto troppo. Sul posto, a Sovico, lungo la Sp6 Monza-Carate, si sono portati i volontari della Croce bianca di Besana Brianza. Fortunatamente le condizioni del 45enne, dopo le cure sul posto, sono apparse buone. L’uomo è stato così trasportato in ospedale a Monza in codice verde.