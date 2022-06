Ciclista investito, ambulanza e automedica in via Manzoni a Seveso. L'uomo è stato portato in codice giallo all'ospedale di Desio.

Attimi di paura all'incrocio

Attimi di paura questa mattina, venerdì 3 giugno, a Seveso, all'incrocio tra via Adua e via Manzoni. Attorno alle 10.30 un ciclista è stato infatti investito mentre attraversava l'incrocio sulle strisce pedonali. Il ciclista, un 65enne, è rimasto ferito a seguito dello scontro con un autocarro, condotto da un 50enne, proveniente da via Adua e intento a girare a sinistra in via Manzoni. Entrambi, ciclista e vettura, hanno attraversato l'incrocio con il semaforo verde, ma l'uomo alla guida del mezzo non si è accorto del 65enne a bordo della sua bici.

Patente ritirata all'autista

Immediato l'intervento da parte dei soccorritori. Sul posto sono giunti un'ambulanza della Croce Verde di Lissone e l'automedica. Oltre a loro sono sopraggiunti anche gli agenti della Polizia Locale, per effettuare gli opportuni rilievi. Inizialmente le condizioni del ciclista sono apparse gravi, ma fortunatamente l'uomo è stato poi trasportato in codice giallo all'ospedale Pio XI di Desio. All'autista è stata ritirata la patente.