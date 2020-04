Ambulanza e automedica in un impianto lavorativo

Missione in corso a Concorezzo: ambulanza e automedica sono accorse in un impianto lavorativo per un grave malore

Aggiornamento delle 10.36

Le condizioni dell’uomo colto da malore sono fortunatamente migliorate. L’intervento è stato declassato da codice rosso a giallo e l’uomo trasportato in ambulanza in ospedale, al San Gerardo di Monza

L’intervento

L’allarme è scattato poco dopo le 9.30 in un impianto lavorativo di Cascina Rancate dove un uomo di 55 anni ha accusato un grave malore. L’intervento è scattato in codice rosso e sul posto sono sopraggiunte un’ambulanza e un’automedica con il personale medico.

L’intervento è ancora in corso e seguiranno aggiornamenti

