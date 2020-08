Ambulanza e automedica per una caduta

Intervento in corso a Bernareggio dove, per una caduta, sono arrivate un’ambulanza e un’automedica

Aggiornamento delle 18.10

Le condizioni del 55enne restano critiche: l’uomo è stato portato in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza.

La caduta

L’incidente è avvenuto poco prima delle 15.30 in via Garibaldi, a Bernareggio. Qui, secondo le informazioni fornite dall’Agenzia regionale di emergenza urgenza, un uomo di 55 anni è caduto rovinosamente. Una situazione critica tanto che l’allarme è stato dato in codice rosso e sul posto, oltre alla Polizia Locale, sono arrivate sia un’ambulanza sia un’automedica. L’intervento è ancora in corso

