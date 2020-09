Ambulanza e Carabinieri alla scuola media di Nova Milanese. Poco dopo le 15 di oggi, lunedì 28 settembre, un tredicenne è stato accompagnato al pronto soccorso

Poco dopo le 15 nel plesso scolastico di via Biondi, situato a pochi metri dal Municipio di Nova Milanese, sono accorse la Croce Rossa di Bresso e una pattuglia dei Carabinieri. In base a quanto si è potuto apprendere, i soccorsi sono intervenuti per uno studente di 13 anni colpito da un compagno di scuola durante una zuffa. Il ragazzo non ha comunque riportato ferite preoccupanti. Come riferito dall’Azienda Regionale Emergenza Urgenza, il giovane è stato accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale San Gerardo di Monza in codice verde

