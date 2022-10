Ambulanza si ribalta a Cesano Maderno, strada chiusa

L'incidente risale a poco prima delle 15: un'ambulanza si è ribaltata a Cesano Maderno, al confine con Desio. I soccorsi stanno operando sul posto. Nel frattempo la strada è stata chiusa.

Ambulanza si ribalta, soccorsi in corso

L'allarme al servizio di emergenza risale alle 14.51. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi in codice giallo per raggiungere il punto, sul territorio di Cesano Maderno, al confine con Desio, in cui si è verificato l'incidente. Un'ambulanza si è ribaltata, a quanto risulta dalle prime indicazioni, mentre in sirena si stava dirigendo su un intervento. Sul posto, in via Manzoni, è stata inviata l'automedica per poter prestare il supporto necessario per le cure alle persone rimaste coinvolte nel sinistro. Chiesto anche l'intervento dei Vigili del Fuoco.

Chiusa la strada per consentire le operazioni di soccorso

Intanto, è stata chiusa la strada per consentire le operazioni di soccorso. In supporto anche la Polizia Locale di Desio. In un primo momento, infatti, si pensava che l'incidente fosse avvenuto sul territorio desiano. Due i feriti, un trentenne e un quarantenne. In corso i rilievi di rito. Gli agenti di Cesano Maderno si occuperanno di ricostruire l'esatta dinamica e di accertare le eventuali responsabilità.