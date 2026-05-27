Al conducente del mezzo è stata elevata una sanzione da 900 euro e decurtati 5 punti della patente

Circolava senza assicurazione sul territorio di Meda, ma non è passata inosservata alle apparecchiature elettroniche della Polizia Locale che l’hanno fermata.

Ambulanza veterinaria senza assicurazione, fermata e sequestrata dalla Locale

Si tratta di un’ambulanza veterinaria che nella giornata di ieri, martedì 27 maggio, è stata bloccata e sequestrata da una pattuglia dei ghisa impegnata nel controllo del territorio.

La sanzione

Gli agenti hanno riscontrato che il mezzo era sprovvisto della regolare copertura assicurativa, per questo motivo il conducente è stato sanzionato con una multa da 900 euro e gli sono stati decurtati 5 punti della patente.

L’ambulanza è stata infine caricata su un carroattrezzi e trasferita in un deposito.