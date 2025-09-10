Ambulanze ed elisoccorso in via Comasina. Investita una 15enne e subito dopo soccorsa una 53enne

Due richieste di intervento sono state segnalate in via Comasina: la prima per l’investimento di una ragazzina di 15 anni e subito dopo è arrivata una seconda chiamata al 112 per il soccorso ad una 53 enne.

Investimento in via Comasina, all’altezza del civico 64

Una ragazzina di 15 anni è stata travolta, in via Coamsina, all’altezza del civico 64, da un grosso suv, una Porche, in via Comasina; l’incidente è avvenuto poco dopo le 15, alle 15.10, nello stesso punto dove ha perso la vita Agostino Gualdi, nel dicembre del 2023. Da quanto è stato possibile ricostruire la ragazzina è stata investita mentre era a piedi nei pressi dell’attraversamento pedonale.

I soccorsi

Immediata è scattata la chiamata di soccorso; sul posto è subito arrivata in codice rosso un’ambulanza della Croce bianca di Besana ed è atterrato poco distante l’elisoccorso. La ragazzina è stata subito stabilizzata e fortunatamente le sue condizioni non sono apparse così gravi come si pensava all’inizio. E’ stata trasportata in ospedale in codice giallo. Sul posto anche gli agenti della Poliza locale

Probabile malore per una 53enne

A distanza di 10 minuti, un’altra chiamata al 112 è arrivata da via Comasina. In prossimità del supermercato Aldi, alle 15.10 è giunta un’ambulanza in codice giallo e i carabinieri della stazione di Verano . Una donna di 53 anni è stata soccorsa. La donna è stata portata in ospedale d’urgenza, probabilmente a causa di un malore, in codice rosso.