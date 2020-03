Amici del Masciocco in prima linea contro il Coronavirus.

Importante decisione presa dall’associazione di Camparada, che per fa fronte all’emergenza sanitaria, ha deciso di donare 3mila euro all’Asst di Monza e Brianza che fa capo all’ospedale San Gerardo. A comunicarlo, nella giornata odierna, è stato il direttivo del sodalizio guidato da Davide Ravasi, che in questo modo ha deciso di sostenere in maniera concreta la battaglia che il sistema sanitario nazionale sta combattendo grazie al prezioso lavoro di medici e infermieri.

Non solo, perché insieme agli Amici del Masciocco, anche il gruppo di Protezione civile del presidente Romeo Dorin ha voluto associarsi all’iniziativa, devolvendo un contributo a favore di coloro che in questo momento estremamente delicato sono in prima linea per il bene della comunità.

Il comunicato dell’associazione

Abbiamo fatto da sempre della socialità e dello stare insieme il nostro marchio di fabbrica e continueremo a farlo di sicuro anche in futuro. In questo momento però è necessario cambiare temporaneamente le nostre abitudini, stando a casa e riducendo al minimo indispensabile ogni spostamento. Bisogna farlo soprattutto per i nostri cari un po’ in là con gli anni e che sono quelli più esposti in questo momento difficile. Siamo però convinti che questa emergenza possa finire presto se stiamo attenti e seguiamo alla lettera le indicazioni date dagli enti competenti in materia. Per favorire la lotta al Coronavirus abbiamo deciso quindi di devolvere 3mila euro all’Asst di Monza e Brianza che fa capo all’ospedale San Gerardo. Riteniamo che in questo momento infatti, è giusto dare anche il nostro contributo per sostenere chi è in prima linea in questa lotta.

Un grosso abbraccio virtuale a tutti i medici, infermieri, anestesisti, tecnici ed operatori sanitari che stanno facendo i salti mortali per tutelare la nostra salute. Non mollate, siete i nostri angeli!

La solidarietà è da sempre il piatto forte

Gli Amici del Masciocco guidano da anni una delle sagre più rinomate e conosciute del panorama gastronomico brianzolo e da sempre il loro nome è sinonimo di solidarietà. Ogni anno il ricavato della manifestazione estiva viene devoluto in beneficenza alle diverse realtà sociali che gravitano intorno alla parrocchia di Lesmo e non solo, sostenendo in maniera sempre concreta e puntuale le attività di coloro che si spendono per il bene della comunità.

E anche questa volta, di fronte a una situazione di grande emergenza, il prezioso contributo degli Amici del Masciocco non è venuto meno, confermando un’anima saldamente fondata sui valori della solidarietà, disponibilità e altruismo incondizionato.