Anche a Desio ripartono i mercati settimanali (ma solo per gli alimentari)

A Desio i mercati settimanali del lunedì e martedì (dei produttori agricoli) riprendono il 4 maggio, ma limitatamente alla vendita di generi alimentari.

Anche a Desio ripartono i mercati settimanali

Gli accessi alle aree saranno consentiti a partire dalle 7.30 sino a non oltre le 12.45. La decisione è stata presa dall’Amministrazione comunale in accordo con le associazioni di categoria e con il coinvolgimento degli operatori. Sarà in vigore al momento sino al 18 maggio.

“E’ un segnale importante verso la ripresa – spiega il Sindaco Roberto Corti – ricordo però che dovrà avvenire nel pieno rispetto di quelle norme di sicurezza alle quali ci stiamo ormai abituando e che sono indispensabili per coniugare la necessità di ricominciare gradualmente le attività alla tutela della salute pubblica”.

Aree recintate e controllo dei clienti

Le aree destinate ai mercati settimanali saranno recintate con idonei accorgimenti per consentire l’accesso e il deflusso da due soli varchi, uno in entrata ed uno in uscita, in modo da poter effettuare il controllo del numero dei clienti contemporaneamente presenti nelle zone destinate alla vendita (che non deve superare il doppio dei banchi presenti).

“La riapertura dei banchi alimentari – spiega sottolinea l’assessore l’Assessore al Commercio Jenny Arienti – avverrà seguendo le indicazioni fornite dalla Regione e le norme ministeriali in merito alle misure di sicurezza sanitaria: transennamento delle aree, distanziamento dei banchi di almeno tre metri, accessi dei clienti contingentati e controllati. Come già accade per questa tipologia merceologica, guanti e mascherine dovranno essere utilizzati sia dagli operatori economici, sia dai clienti che, dovranno mantenere il distanziamento interpersonale di almeno un metro”.

Dove si trovano le aree del mercato

– MERCATO DESIO SUD – LUNEDI’

Area di parcheggio posto tra le vie Prati/Carcano/Dal Verme/Grandi, orario 7.30/13.00

– MERCATO DESIO NORD – LUNEDI’

Area di parcheggio di via Santa Caterina (piazza Giovanni XXIII), orario 7.30/13.00

– MERCATO PRODUTTORI AGRICOLI ‘CAMPAGNA AMICA’

Area di parcheggio via Giuseppe Di Vittorio, orario 7.30/13.00

Saranno gli agenti di Polizia Locale e alcuni volontari della Protezione Civile a controllare gli ingressi, oltre alla presenza di apposita segnaletica in entrata e in uscita, nonché nelle zone di attesa per i clienti, che dovranno mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro. Soluzioni disinfettanti idroalcoliche e guanti “usa e getta”, saranno forniti direttamente dagli operatori del mercato.

Durante i mercati del lunedì sono istituiti, dalle ore 07:00 alle ore 14:00, due stalli di sosta per disabili per ciascuna area mediante apposizione della sola segnaletica verticale provvisoria.

Alcune regole per proteggersi

L’Amministrazione comunale tiene a sottolineare alcune regole e buone prassi per minimizzare le possibilità di contagio. In particolare:

– osservare le misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza

– la capienza massima delle persone presenti all’interno dell’area non dovrà essere superiore al doppio dei banchi di vendita presenti

– mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro tra le persone

– rispettare il varco unico di accesso separato da quello di uscita (con presenza di segnaletica)

– accesso all’area di mercato consentito a un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per casi in cui sia necessario prestare assistenza a minori di 14 anni, disabili o anziani, se non sia possibile optare altrimenti

– è fatto divieto alle persone con sintomatologia da infezione respiratoria e/o febbre (maggiore di 37,5°) di accedere all’area

– obbligo per gli operatori commerciali di utilizzare guanti e mascherina

– obbligo per i clienti di usare mascherina o qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca

– limitazione del tempo di presenza nell’area in modo da favorire la più celere rotazione degli accessi

TORNA ALLA HOME