Anche a Renate torna il mercato

Torna il mercato a Renate. Domani, martedì, si rivedranno le bancarelle nel cuore del paese. Tutte: alimentari e non.

Nuove regole

Non sarà comunque come prima: sono state individuate due aree separate per creare percorsi che abbiano entrate e uscite controllate. Il primo accesso è dall’obelisco con uscita a ridosso del sagrato della chiesa; il secondo in prossimità dell’attraversamento pedonale di piazza Zanzi con uscita su via Tripoli. Rimangono in vigore le regole sul distanziamento sociale e l’obbligo delle mascherine.