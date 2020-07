Anche a Seveso nessun nuovo contagio da una settimana. IN totale, da inizio emergenza sono 91 le persone colpite dal virus nel comune brianzolo.

La Prefettura di Monza e della Brianza ha aggiornato il Sindaco di Seveso, Luca Allievi, riguardo al numero delle persone contagiate da virus Covid-19 residenti nel Comune. Il bollettino riporta ancora 91 nominativi, di cui i deceduti sono rimasti 17.

Anche negli ultimi 7 giorni, dunque, sia il numero dei contagiati che quello dei deceduti non è aumentato. Una situazione analoga a quella di Vimercate dove non si registrano nuovi contagi da una settimana.

A Seveso, tra i 74 trovati positivi al tampone del “coronavirus” 3 sono attualmente assistiti a domicilio e 60 sono guariti.

Nonostante i dati trasmessi dalla Prefettura registrino una stabilità dei contagi, considerando l’allentamento delle restrizioni, L’Amministrazione comunale invita a essere prudenti in occasione di tutti gli spostamenti e durante la fruizione dei parchi e delle aree gioco per bambini.

La Polizia Locale, la Protezione Civile comunale, nonché i Carabinieri e la Guardia di Finanza di stanza nel nostro Comune sono attivi nel verificare il rispetto degli obblighi imposti ai cittadini per contrastare e contenere la diffusione del “coronavirus”.

Il prossimo bollettino sui contagi da virus Covid-19 sarà diffuso, salvo casi particolari, venerdì 31 luglio 2020.

