Anche a Vimercate torna il mercato del venerdì: individuate due aree. Si tratta d via De Castilia e piazzale Martiri Vimercatesi.

Si torna lentamente alla normalità e anche a Vimercate riprende il tradizionale mercato del venerdì. Con una nota l’Amministrazione comunale ha fatto sapere che ci saranno delle novità dovute all’emergenza sanitaria legata al Coronavirus.

Saranno presenti, come previsto dalla normativa in vigore, solo le bancarelle che vendono generi alimentari. Inoltre per dare seguito alle regole dettate dal Governo e da Regione Lombardia per lo svolgimento in tutta sicurezza del mercato, sono state individuate due aree: via De Castillia e piazzale Martiri Vimercatesi.



Individuate due aree per il mercato

Vediamo nel dettaglio:

– In via De Castillia saranno presenti gli ambulanti che già vi trovano sede nello svolgimento tradizionale del mercato. Si potrà accedere solo da via Ponti.

– In piazzale Martiri Vimercatesi troveranno sede i banchi alimentari di piazza Castellana e dintorni. Si potrà accedere solo da via Ronchi.

La sperimentazione sarà valida anche per venerdì 15 maggio.

Le vie chiuse al traffico

Per gestire al meglio la presenza dei cittadini, che potranno recarsi in entrambi le zone per effettuare gli acquisti, la via Ronchi resterà chiusa al traffico tra via Rota e il semaforo di via Cremagnani mentre l’area di attesa per l’ingresso in via De Castillia sarà tra la stessa via all’incrocio con via Ponti.

Saranno chiuse al traffico veicolare e pedonale le vie Dante e M.Grappa, fatta eccezione per le persone residenti.

Il Comune suggerisce ai cittadini che provengono dai quartieri sul versante di Oreno di recarsi nella zona del mercato di piazzale Martiri Vimercatesi; mentre chi proviene dal centro e dal versante di Ruginello di visitare la zone del mercato lungo di via De Castillia.

