Anche all’Ospedale di Vimercate un tendone per il pretriage FOTO VIDEO

I volontari di Avps Vimercate sono al lavoro da questa mattina, mercoledì 4 marzo 2020, per allestire all’Ospedale di Vimercate un tendone che servirà per il pretriage.

Anche a Vimercate una tenda della Protezione Civile per il pretriage

Lunedì il primo ospedale brianzolo ad ospitare la struttura mobile era stato il San Gerardo di Monza. Proprio qui i volontari della Protezione Civile hanno allestito una struttura di 8 metri per 5 che viene utilizzata dal personale ospedaliero per il pretriage.

Ora la stessa struttura si sta allestendo anche all’Ospedale di Vimercate. La tenda è stata allestita dai volontari del Soccorso Vimercate nella zona denominata “Camera Calda”, dove arrivano le ambulanze.

La valutazione del paziente

In sostanza quando il mezzo di soccorso arriva in ospedale il personale medico si occupa di una prima valutazione del paziente. Se la sintomatologia non corrisponde a quella del Covid-19 si procede con l’accesso al Pronto Soccorso, altrimenti, in caso di sintomi simili a quelli del Coronavirus, viene fatto un accesso dedicato.

