Anche gli ambulanti possono portare generi alimentari a domicilio. Lo ha precisato Regione Lombardia dietro sollecitazione del consigliere brianzolo della Lega Andrea Monti.

“Regione Lombardia ha fatto ulteriore chiarezza circa il commercio ambulante e sulla possibilità di consegna a domicilio dei generi alimentari per questi esercenti”. Lo sottolinea Andrea Monti, vice capogruppo della Lega al Pirellone.

“Sotto mia sollecitazione – prosegue l’esponente del Carroccio – la Regione ha aggiornato le FAQ presenti sul sito istituzionale del nostro ente per aggiungere la parte relativa alla possibilità per gli ambulanti di consegnare a domicilio i generi alimentari, al pari degli altri negozi al dettaglio. Va chiarito come questi commercianti potessero già effettuare questa tipologia di servizio ma abbiamo comunque ritenuto importante esplicitarlo, perché mai come in questo momento la chiarezza è fondamentale. Riteniamo inoltre che si tratti di un’opportunità da divulgare e pubblicizzare, in quanto permette soprattutto agli anziani di fare la spesa senza uscire di casa”.

“Organizziamo al meglio le consegne”

L’interessamento di Monti non si ferma comunque qui. “Infine – continua – vorrei fare un invito ai primi cittadini, perché sensibilizzino anche gli ambulanti stessi dei propri mercati, divulgando anche con i canali istituzionali i numeri di telefono di chi intenda offrire questo servizio, al fine di consentire che le consegne siano organizzate al meglio.

“È importante che la chiusura forzata dei mercati non distrugga un presidio utile per il commercio locale e un valore aggiunto alla vita delle nostre comunità, nell’ottica – conclude Andrea Monti – di tutelare anche il futuro dei questi piccoli imprenditori”.

